الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث في افتتاحية الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

الدوري الإنجليزي،  أعلن ارني سلوت مدرب فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بورنموث، اليوم الجمعة، في أولى مباريات الدوري الانجليزي لموسم 2025-2026.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، كوناتي، فان ديك، كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي، فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، هوجو إيكيتيكي.

إصابات وغيابات ليفربول

ويغيب ريان جرافينبيرخ للإيقاف، إضافة إلى جو جوميز المصاب في وتر العرقوب وكونور برادلي المصاب عضليًا.

إصابات وغيابات بورنموث

فيما يواصل كل من إنيس أونال ولويس كوك التعافي من إصابة الركبة، بينما يقترب لويس سينيستيرا من العودة، ويغيب على الأرجح جاستن كلويفرت بسبب مشاكل في إعادة التأهيل.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

وتقام مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2025-2026 اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 على ملعب أنفيلد 10 مساء بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

وتنقل مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر قناة بي إن سبورتس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صلاح محمد صلاح آرني سلوت الدوري الانجليزي ليفربول

مواد متعلقة

تحديات كبيرة تنتظر محمد صلاح في الموسم الجديد مع ليفربول.. 12 مباراة تفصله عن إنجاز تاريخي جديد مع الريدز.. ويقترب من تحطيم رقم بوجبا

موعد مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بالهرم

الوزير اسمه علاء فاروق

كهرباء الإسماعيلية يخطف تعادلا مثيرا من بتروجت 2/2 في الدوري الممتاز (صور)

ديانج أساسيا، ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري الممتاز

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

الجمهور يهاجم إدارة برنامج the voice بسبب لجان التحكيم

الضابط حطم زجاج السيارة بيده، تفاصيل "مطاردة هوليودية" لسائق متهور على كوبري أكتوبر (فيديو)

البتلو يرتفع 33.5 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

خطوات التقديم والمميزات، كل ما تريد معرفته عن برنامج التأهيل التربوي من جامعة الأزهر

أسعار القصدير اليوم الجمعة

كيفية الحفاظ على الحقوق التأمينية للموظف حال الفصل من العمل

البتلو يرتفع 33.5 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له؟

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

حبست كلبين في مزرعة بغرض الحراسة وغفلت عنهما ونفقا.. هل عليّ ذنب؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads