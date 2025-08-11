الإثنين 11 أغسطس 2025
أخبار مصر

جامعة الأزهر تعلن بدء التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية للطلاب القدامى، رابط التسجيل

المدن الجامعية في
المدن الجامعية في جامعة الأزهر
أعلنت جامعة الأزهر، اليوم، عن فتح باب التسجيل والتقديم الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم (الوجه البحري والقبلي) لطلاب وطالبات سنوات النقل والسنوات النهائية بمختلف الكليات، وذلك اعتبارًا من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الجمعة 29 أغسطس 2025.

 

رابط التقديم على المدن الجامعية في الأزهر 

 وأوضح البيان الصادر عن الإدارة المركزية للمدن الجامعية والتغذية أن التقديم يتم حصريًا من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر على هذا الرابط

وشددت الإدارة على ضرورة إدخال البيانات بدقة، بما في ذلك الاسم خماسي، واسم ولي الأمر رباعي، والرقم القومي، والكلية، والفرقة الدراسية، والتقدير، محذرة من أن إدخال بيانات غير صحيحة قد يؤدي إلى سقوط حق الطالب أو الطالبة في السكن طبقًا للوائح المعمول بها.

 

التقديم في المدن الجامعية بجامعة الأزهر 

 وأشار البيان إلى أن التسجيل متاح فقط للطلاب القدامى، ويشمل طلاب وطالبات سنوات النقل والسنوات النهائية، مع التأكيد على أن القبول يخضع للشروط المقررة من المجلس الأعلى للأزهر، والتي نصت على عدم قبول الرغبات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وأن السكن سيكون فقط للمستوفين للشروط "مواد/إعادة/خارج القواعد" في حال توافر أماكن شاغرة.

وأكدت الجامعة أن الهدف من التسجيل الإلكتروني هو تمكين الطلاب من حجز أماكنهم في المدن الجامعية بسهولة وشفافية، مشيرة إلى أن التفاصيل الكاملة لعملية التقديم متاحة عبر موقع خدمات الجامعة.

