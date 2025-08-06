ختام دورة تعلم صنعة للسيدات في مقر الهلال الأحمر بشمال سيناء

اختتم الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء دورة الخياطة والتفصيل وذلك بمقر الفرع في مدينة العريش بحضور الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر وحسناء الشريف أمين عام الفرع ومحمد فريد المدير التنفيذي للفرع و محمد سلامة مدير صندوق تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة و اسلام فاروز من القيادات المجتمعية .

ختام دورة تتعلم صنعة للسيدات في مقر الهلال الأحمر بشمال سيناء

استعرض الدكتور خالد زايد العديد من أنشطه فرع الهلال الأحمر المصرى خاصة في الأنشطة المجتمعية ومنها العيادات الطبية التخصصية والدعم النفسي علاوة علي دورة التفصيل والخياطة، وذلك من خلال فرق المتطوعين الذين يشاركون في كافة الأنشطة ومنها أنشطة الإشراف علي استلام وتجهيز وتسليم المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزه.



وقالت حسناء الشريف امين فرع الهلال الاحمر بشمال سيناء، شاركت في الدورة التدريبية تحت عنوان " اتعلم صنعة " 39 سيدة وفتاة، تم تدريبهن خلال 3 أشهر من خلال متخصصات واثبتن ان لديهن الرغبات للتعلم وسيتم تكريم الخريجات من خلال الفرع وان اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء سيقوم بمنح كل خريجة ماكينة خياطة خلال الفترة المقبلة وتم اقرار انشاء مشغل تدريب وانتاج دائم في فرع شمال سيناء ليحقق الفائدة الدائمة للسيدات.

وأشار محمد سلامة مدير صندوق تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى عملية مد يد التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لتحقيق استفادة للسيدات والفتيات وقيادات العمل الخيري المجتمعي بشكل احترافي يحسن من الدخل للأسر وان الوصول لمنصة التخرج هو بداية الحلم والصندوق جاهز لتنفيذ تدريب لريادة الأعمال مجانا لمدة أسبوع وتدريب فني سيتم لاحقا في نهاية العام الحالي، وبخصوص التمويل ومن ترغب بتطوير أدوات إنتاجها فنحن نرحب بالتعاون ومد يد في قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال جمعيات معلومة، وهذا ما يوصلنا الي تدريب الخريجات علي التسويق للمنتجات سواء الكترونيا او واقعيا في المعارض المشهورة مثل معرض تراثنا.

وقال إسلام فاروز إن الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أثبت وجوده في التفاعل مجتمعيا في العديد من المسائل سواء في مساعدات غزة أو التدريبات للفئات المجتمعية وخلق ثقافة التطوع الإيجابي ودعا إلى أن تتعاون الخريجات لعمل شركة خلصة مع وجود من يدعم هذا التوجه.

وقالت المهندسة ليلي مرتجي مديرة مشروع الأسر المنتجة، ان مشروع التدريب والتأهيل لسوق العمل "اتعلم صنعة" هو من الأعمال التي تؤدي الي تمكين اقتصادي للمرأة بمحافظة شمال سيناء وطالبت الخريجات بالسعي للإنتاج والخوض في سوق العمل لتحقيق أهدافهن وتطبيق ما تم تعلمه خلال التدريبات.

وأشارت إلى المشروعات الموازية في بقية الجهات سواء المؤسسات الحكومية والتطوعية والخيرية وهذا المطلوب فعليا للوصول الي أوسع فائدة للمرأة وللأسرة السيناوية خاصة مع وجود تدريبات مجانية من خلال الهلال الأحمر المصري وطالبت بنشر هذا النشاط إعلاميا لتعظيم التجربة وإيجاد شركاء لدعم الخريجات.



أحلام الأسمر من رواد العمل الاجتماعي بالعريش، أننا نسعى لعودة ان يكون البيت السيناوي وحدة إنتاجية وهذا ما كانت عليه بيوتنا في فترات سابقة، وعودة هذه الفكرة من خلال مشروعات التدريب علي مشروعات الخياطة والإنتاج اليدوي هو توجه جيد نحيي القائمين عليه.

الدكتور محمد العلاقمي مدير المدارس التجريبية، أن بداية النجاح للخريجات هو اجتياز الدورة التدريبية، وأن السوق مفتوح أمام الخريجات للإضافة الاقتصادية الإيجابية من خلال إنتاج حقيقي وهذا ما سيرتد بالعائد علي الأسر.



وقالت إحسان الغالي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، نثمن كل مجهود يبذل لتمكين المرأة اقتصاديا، وهذا من أدوار المجلس القومي للمرأة ونعتبر كل هذه الأنشطة هي جهد موازي ونمد يد العون لكل الخريجات وسنعمل علي خلق فرص حقيقية لتسويق المنتجات من خلال المعارض المركزية والمحلية



وأشار محمد فريد المدير التنفيذي للفرع، تخطيط لإنشاء نادي للمرأة تمارس داخله أنشطة متنوعة وتدريبات لخلق مشروعات انتاجية في عدة مجالات وليس فقط دورات التفصيل والخياطة

و في نهاية الاحتفال تم تسليم الفتيات والسيدات الخريجات شهادات اجتياز التدريب ودروع تكريم الضيوف

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