الهلال الأحمر يطلق حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع سفارة إندونيسيا

احتفالًا بالذكرى الـ 80 لاستقلال جمهوريتها..

أطلق بنك الدم المركزي التابع للهلال الأحمر المصري، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع سفارة جمهورية إندونيسيا، وذلك بالتزامن مع احتفالات السفارة بالذكرى الـ 80 لاستقلال جمهورية إندونيسيا والذي يحل في 17 أغسطس من كل عام.

هدفت الحملة إلى توعية العاملين بالسفارة وعدد من الجاليات الإندونيسية المشاركة في الحملة، بالفوائد الصحية التي تعود على المتبرع، والقيمة الإنسانية للتبرع بالدم في إنقاذ حياة الأخرين، وذلك في إطار شراكة الهلال المصري والتعاون الدائم مع كافة الجهات والمؤسسات لتوفير دم آمن للمرضى وحالات نقل الدم.

وشارك في هذه الحملات فريق طبي متخصص من بنك دم الهلال الأحمر المصري، لإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للمتبرعين، لتوفير دم آمن لمرضى نقل الدم المتكرر وحالات الطوارئ والعمليات الجراحية.

الهلال الأحمر، فيتو

يذكر أن، الهلال الأحمر المصري بدأ في إنشاء بنوك الدم منذ أكثر من خمسين عامًا تزامنًا مع حرب أكتوبر سنة 1973؛ لدعم دور مؤسسات الدولة الصحية المختلفة في ضمان مأمونية الدم وتوفير أكياس الدم ومشتقاته وفق أعلى معايير الجودة للحالات التي تتطلب نقل الدم.

وتعمل بنوك دم الهلال الأحمر المصري في إطار الإجراءات والضوابط والمعايير الصحية التي تضعها وزارة الصحة المصرية، فضلًا عن الالتزام بمعايير السلامة والجودة العالمية المطلوبة، هادفة إلى توفير أكياس الدم ومشتقاته سنويًّا؛ لتلبية الاحتياجات المتجددة لنقل الدم سواء للمرضى أو في الحالات الطارئة بصفته جهاز مساند للدولة في الأزمات.

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