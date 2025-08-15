الجمعة 15 أغسطس 2025
قطع الكهرباء عن 7 مناطق في قنا، اعرف الموعد

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي، وذلك لإجراء الصيانة الدورية المقررة غدًا السبت الموافق 16/8/2025 من الساعة 6 صباحًا إلى 8 صباحًا.

وأشار إلى المناطق التي سوف تتأثر بالقطع وهي “ مطحن ناصر، شارع حسن مبارك، المطحن حتى المدرسة الابتدائية المشتركة، شارع التحرير، الشبان المسلمين، السلخانة، خلف الطوابية”.

 

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقامًا للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

