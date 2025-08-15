مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى قنا

لقى شاب مصرعه، صعقًا بالكهرباء خلال عمله داخل منزل في قرية بركة، التابعة لدائرة مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتلقى اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، مفاده مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في قرية بركة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع أ.م، يبلغ من العمر 27 عامًا، صعقًا بالكهرباء خلال عمله داخل منزل في قرية بركة مركز نجع حمادي، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

