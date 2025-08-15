ضبط شاب بتهمة قتل والده في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على شاب بتهمة قتل والده بطعنة سكين مطبخ، في قرية الشعانية، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

وكان اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة عامل بها طعنة آلة حادة سكين مطبخ داخل منزله في قرية الشعانية التابعة لدائرة المركز.

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه أ، يبلغ من العمر 50 عامًا، كان يعمل في المملكة العربية السعودية وعاد لمنزله منذ قرابة شهر، عُثر عليه جثة هامدة بطعنة آلة حادة سكين في جنبه.

وكشفت التحريات أن المتهم في الواقعة نجله يبلغ من العمر 19 عامًا، طعن والده دفاعًا عن والدته كان المجني المجني عليه يتشاجر معها باستمرار.

وتم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

