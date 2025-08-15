الجمعة 15 أغسطس 2025
فان دايك: محمد صلاح "أيقونة" في عالم كرة القدم

محمد صلاح وفان دايك
 أشاد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، بزميله في الفريق الدوليمحمد صلاح، الجناح الأيمن للريدز وقائد منتخب مصر.

وقال فان دايك، في تصريحات عبر موقع النادي الرسمي: "محمد صلاح شخص مجتهد، متواضع ونجم عالمي".

وأكمل: "صلاح أيقونة في عالم كرة القدم بشكل عام، وبالنسبة للمسلمين والعالم الإسلامي بشكل خاص".

من ناحية أخرى، يستضيف ملعب "أنفيلد" اليوم الجمعة مباراة مهمة، حيث يلتقى ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع ضيفه بورنموث، في أولى مباريات  الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

ويدخل فريق المدرب آرني سلوت اللقاء بعد خيبة أمل خسارة درع المجتمع أمام كريستال بالاس، فيما لم يحقق بورنموث أي فوز في آخر أربع مباريات ودية استعدادًا للموسم.

ويقف محمد صلاح على بُعد هدف واحد من كتابة فصل جديد في تاريخه، إذ سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 10 أهداف في المباريات الافتتاحية، إذا نجح في هز شباك بورنموث.

