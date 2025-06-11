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حوادث

نص تقرير المعمل الكيماوي لمخدرات ضبطت بحوزة عاطل في السلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تسلمت نيابة السلام تقرير المعمل الكيماوي لكمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه في مدينة السلام.

وتبين من التقرير أن المواد عبارة عن 35 كيلو من مخدر الإستروكس المدرج بالجدول الأول لمكافحة المخدرات ومحظور تداوله أو التعامل فيه وغير مصرح به.

ترويج المخدرات بالسلام 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل  - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) بجلب كميات من مخدر الإستروكس تمهيدًا للإتجار به.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على كمية كبيرة منه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق. 

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نيابة السلام مدينة السلام مخدر الإستروكس مكافحة المخدرات

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