بالأسماء، محافظ المنوفية يصدر حركة محليات موسعة لنواب رؤساء المدن

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، حركة موسعة لنواب رؤساء مجالس المدن بكافة مراكز المحافظة.

وتضمنت الحركة نقل باسم الجزار رئيس الوحدة المحلية بشنون للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وحاتم الحنفي نائب رئيس الوحدة المحلية سرس الليان، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ومحمد عبد الجيد العربي نائب رئيس الوحدة المحلية منوف، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

حركة موسعة لنواب رؤساء المدن بالمنوفية

كما شملت الحركة نقل محمد سعيد عبد المعبود رئيس إدارة المراجعة الداخلية بقويسنا، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وحسين منصور رئيس الوحدة المحلية بهورين، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، ودعاء عبد السلام نائب رئيس الوحدة المحلية بالباجور، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

وجاء بالحركة نقل محمد محمد السيد عمران نائب رئيس الوحدة المحلية بالشهداء، للعمل نائبا لرئيس حي غرب، والشافعي محمد الشافعى رئيس الوحدة المحلية ببجيرم للعمل نائبا لرئيس حي غرب، والسادات حلمي رئيس الوحدة المحلية بالمصيلحة، للعمل نائبا لرئيس حى شرق، وأحمد محمد عاشور رئيس الوحدة المحلية بالبتانون، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، ومحمد بكري حمودة سكرتير إدارة الباجور الطبية، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

كما تم نقل سعيد السيد علي أبو السعود نائب رئيس الوحدة المحلية بأشمون، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، وهاني فوزى السيد مراد نائب رئيس الوحدة المحلية بسبرس الليان، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية بمنوف، وولاء الزرقانى رئيس الوحدة المحلية بسدود، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، ومحمود البغدادي سكرتير مدينة سرس الليان، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، وبيومي لبيب نائب رئيس الوحدة المحلية ببركة السبع، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان.

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