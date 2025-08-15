الجمعة 15 أغسطس 2025
نقل تبعية المجمع الرياضي بالخارجة لصالح وزارة الشباب والرياضة

المجمع الرياضي بالخارجة،
المجمع الرياضي بالخارجة، ڤيتو

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، انتهاء إجراءات تخصيص المجمع الرياضي بمنطقة جنوب مدينة الخارجة المُقام على مساحة ٢٦ فدانًا لصالح وزارة الشباب والرياضة، وتسليمه لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لاستغلاله في تنفيذ أنشطة رياضية ومعسكرات كشفية.

وأشار الزملوط إلى أنه جرى تشكيل لجنة بناء على القرار التنفيذي لرئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات لاستلام المجمع من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة؛ بهدف حسن إدارة الأصول والموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها في تقديم خدمات تنموية للمواطنين.

جدير بالذكر أن المجمع الرياضي بالخارجة، منذ انشائه في عام 2002 بتكلفة تزيد عن 13 مليون جنيه على مساحة 26 فدانا جنوب مدينة الخارجة بحوالي 5 كيلوا مترات، لم يجري استغلال سوى 3 أفدنة من المساحة لإنشاء صالة رياضية واستاد محدود وعدد من الغرف والمنشآت، وتوقف العمل به منذ سنوات طويلة وكان تابعا لمديرية التربية والتعليم، ثم جرى نقله لتبيعة الوحدة المحلية لمركز الخارجة.

