تموين الوادي الجديد تطلق مبادرة لخفض الأسعار

جانب من الحملة، ڤيتو
 بدأت مديرية التموين التجارة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ مبادرة " خفض الأسعار" وحملات تموينية مكبرة في مركزي الداخلة وباريس. 

وقال محمد شريعي، مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن المديرية نفذت بالتنسيق مع إدارات التموين بمركزي الداخلة وباريس، جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض الأسعار" داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية، حيث تبين الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة المقررة.

وأضاف شريعي، أن المديرية نفذت سلسلة من الحملات التموينية والأنشطة الميدانية شملت مركزي الداخلة وباريس وعددًا من الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، أسفرت عن تحرير 48 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت وزارة التموين أعلنت عن مبادرة خفض الأسعار منذ يومين وبدأت المبادرة في منافذها، في 640 سلعة بخصم كبير، وتوالت الاتصالات مع السلاسل التجارية بخصم يصل إلى 20%، وأيضًا السلع الكهربائية بخصم يصل إلى 20%.

