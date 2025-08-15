الجمعة 15 أغسطس 2025
محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات للمرحلة الثانوية

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للصف الأول الثانوي العام، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ بحد أدنى ١٩٥ درجة.  

وأشار الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن ذلك جاء من منطلق الحرص على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية، واستجابةً  لرغبة أولياء الأمور في فتح فصول للخدمات بالمصروفات، للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم لمدارس التعليم الثانوي العام. 

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعتمد المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٤ بحد أدنى ٢٢٥ درجة.

من جانبه أوضح الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى تشكيل لجان لتحليل نتائج المرحلة الأولى، وبناءً على وجود فراغات بمدارس التعليم الثانوي العام بالإدارات التعليمية في كل من ( الخارجة - الداخلة - بلاط - الفرافرة )، تم اعتماد المرحلة الثانية للقبول بهذه الإدارات. 

