الخارجية الروسية تعلق على ظهور حيوان الأيل قرب مقر انعقاد قمة بوتين وترامب

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ساخرة على ظهور حيوان الأيل قرب مقر القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا اليوم الجمعة، واصفة إياه بـ"فلاديمير زيلينسكي اليائس".

الخارجية الروسية تعلق على ظهور حيوان قرب مقر انعقاد القمة بين بوتين وترامب 

 وعبر قناتها على تيليجرام نشرت زاخاروفا لقطات تظهر الحيوان وهو يحاول الاقتراب من مكان المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وكتبت زاخاروفا: "زيلينسكي لم يعد يعرف ماذا يفعل ليلفت الانتباه".

txt

قبل قمة ألاسكا، بوتين يشيد بجهود ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا

وكان زيلينسكي أجرى محادثات "سادها التوتر"- وفقا لتعبير صحيفة "نيويورك تايمز"- مع قادة غربيين قبل اجتماع بوتين وترامب، بذلت فيه كييف قصارى جهدها لتجنب تهميشها من المحادثات.

 

وتحدث زيلينسكي مع ما يقرب من 30 من قادة العالم، وعقد مستشاروه اجتماعات وجها لوجه وعبر الإنترنت مع مسؤولين أوروبيين وأمريكيين رفيعي المستوى في محاولة لظهور زيلينسكي في الصورة بألاسكا، ولكن دون نتيجة.

يشار إلى أن الرئيس ترامب لم يقم بدعوة زيلينسكي لحضور القمة مع بوتين المقررة اليوم الجمعة في ألاسكا، كما لم تتم دعوة أي ممثلين أو قادة من الدول الأوربية، ما أثار سخطهم واستياءهم، وحثوا زيلينسكي على إطلاق تصريحات رنانة قبيل القمة بعدم تنازل أوكرانيا عن أي شبر من أراضيها والتمسك بمواقفه.

