ثقافة وفنون

أنغام تتحسن صحيًا، وطاقم طبي يرافقها على مدار الساعة

أنغام
أنغام

أكدت مصادر مقربة من الفنانة أنغام، أن حالتها الصحية تشهد تحسنًا تدريجيًا خلال الأيام الأخيرة، لكنها ما زالت تخضع لرعاية طبية دقيقة داخل المستشفى، بإشراف فريق من الأطباء والممرضين المتخصصين على مدار الساعة.

وأوضحت المصادر، أن أنغام تجاوزت المرحلة الحرجة بعد العملية الجراحية الأخيرة التي أجرتها لاستئصال كيس من البنكرياس وجزء منه، وأن المؤشرات الطبية الحالية إيجابية، لكنها تحتاج إلى فترة نقاهة ومتابعة مستمرة قبل السماح لها بمغادرة المستشفى.

وأضافت المصادر، أن طاقمها الطبي يتابع حالتها لحظة بلحظة، مع إجراء فحوص وتحاليل دورية للتأكد من استقرار وضعها الصحي، لافتة إلى أن الفنانة تحظى بدعم كبير من عائلتها وأصدقائها المقربين، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حالتها النفسية.

وشددت المصادر على أن أنغام تتلقى يوميًا رسائل من جمهورها في مصر والوطن العربي، وأن هذه المحبة الكبيرة تصلها وتمنحها طاقة إيجابية تساعدها على التعافي، مشيرة إلى أن عودتها إلى نشاطها الفني لن تكون إلا بعد استعادة كامل لياقتها الصحية.

