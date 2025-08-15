الجمعة 15 أغسطس 2025
رياضة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو

ريبيرو
ريبيرو

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو، اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.‏

 

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة فاركو

حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد شكري وأشرف داري وياسين مرعي ومحمد هاني.

الوسط: أليو ديانج ومحمد على بن رمضان وتريزيجيه.

الهجوم: زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد شريف.

 

مباراة الأهلي وفاركو

ويلتقي الأهلي مع فاركو مساء اليوم في الدوري الممتاز، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز الأول بالبطولة وتصحيح المسار بعد التعادل المخيب في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

في المقابل، يدخل فاركو المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب والخروج بنتيجة إيجابية.

جدير بالذكر أن الفريق السكندري استهل مشواره في المسابقة بتعادل سلبي أمام إنبي.

 

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

الأهلي فاركو تشكيل الاهلي المتوقع

الجريدة الرسمية
