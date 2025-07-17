سكرتير عام مساعد الدقهلية يتفقد مركز ومدينة شربين (صور)

تفقد اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، مركز ومدينة شربين، لمتابعة سير العمل، ومدى توفر الخدمات اللازمة بالمدينة، وتابع أعمال المركز التكنولوجي، والإدارات الخدمية برئاسة المركز، تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية يتفقد مركز ومدينة شربين

واستهل الجولة بتفقد المركز التكنولوجي في شربين لخدمة المواطنين، بحضور الدكتور ياسر الجندي رئيس المدينة، واستمع لآراء عدد من المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة، وأكد على ضرورة العمل بكفاءة لإنجاز ملفات التصالح، وسرعة الرد على الطلبات والاستفسارات، بما يضمن التيسير على المواطنين دون الإخلال بالقوانين المنظمة، كما تفقد حالة النظافة بشوارع المدينة.

تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين

وأوضح أن المحافظة حريصة على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية هي أداة رئيسية لضمان الكفاءة والانضباط داخل منظومة العمل، كما شملت الجولة تفقد الإدارة الهندسية، وتابع العمل في ملفات تقنين أملاك الدولة، وإدارة المتغيرات المكانية، ورخص المحال العامة، وأكد على ضرورة الإسراع في إنهاء الطلبات المقدمة في مختلف الإدارات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه العمل.

الجولات الميدانية تأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية

وأكد السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن الجولات الميدانية تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل أي عقبات لتوفير احتياجات ومطالب المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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