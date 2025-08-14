الخميس 14 أغسطس 2025
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة ويشدد على الالتزام بوزن الرغيف (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بالمخابز، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بقرية منية بدواي التابعة لمركز المنصورة، في إطار متابعته المستمرة لسير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة المخابز والوقوف على جودة الإنتاج.

تفقد عدد من مخابز القرية للوقوف على جودة الخبز 

وشملت جولة محافظ الدقهلية تفقد عدد من المخابز  للوقوف على جودة الخبز المنتج ومدى الالتزام بالمواصفات والمعايير التموينية، ووجه القائمين على المخابز بضرورة الالتزام الكامل بجودة الإنتاج ومراعاة مصلحة المواطنين، والتقى المحافظ بعدد من أهالي القرية واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم جزء أساسي من آليات العمل الميداني.

 

الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز مستمرة 

وأكد محافظ الدقهلية، أن الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز مستمرة يوميا، للتصدي لأي محاولات للتلاعب بالدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخبز يثبت التلاعب فيه بقوت المواطنين وحقهم المشروع في الحصول على حصص الخبز المدعم والمطابق للمواصفات والملتزم بالأوزان المقررة.

تحقيق التنمية المنشودة في كافة قرى ومراكز

واختتم اللواء مرزوق جولته مطالبًا الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بمزيد من العمل لخدمة المواطنين، وتحقيق التنمية المنشودة في كافة قرى ومراكز الدقهلية.

