شد البشرة من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرا بعد عمر الثلاثين وذلك لحماية البشرة من التجاعيد والخطوط الرفيعة التى تؤثر على مظهرها بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات على اتباع الوصفات الطبيعية الآمنة وغير المكلفة لشد البشرة ومحاربة التجاعيد، بدلا من الفيلر والبوتكس.

قناع الدقيق واللبن لشد البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الدقيق واللبن لشد البشرة وتنعيمها وتفتيحها.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الدقيق (القمح أو الحمص)

ملعقة إلى ملعقتين من اللبن الزبادي الطبيعي أو الحليب السائل

(اختياري) بضع قطرات من عصير الليمون للبشرة الدهنية أو العسل للبشرة الجافة

طريقة الاستخدام:

في وعاء صغير، اخلطي الدقيق مع اللبن جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

نظفي وجهك جيدا وجففيه.

ضعي القناع على وجهك باستخدام فرشاة أو بأطراف الأصابع، مع تجنب منطقة العين.

اتركي القناع لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يجف تماما.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر بلطف بحركات دائرية.

رطبي بشرتك بكريم مناسب بعد إزالة القناع.

يُستخدم القناع مرة إلى مرتين أسبوعيا.

يفضل اختبار القناع على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام لتفادي الحساسية.

لا ينصح باستخدام عصير الليمون للبشرة الحساسة.

لنتائج أفضل، يمكن تبخير الوجه قبل وضع القناع لفتح المسام وزيادة امتصاص الفوائد، وكذلك وضع ماء الورد بعد الغسل لتهدئة البشرة.

قناع الدقيق واللبن لشد البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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