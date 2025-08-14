الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
حالة الطقس اليوم، تشير آخر صور الأقمار الصناعية استمرار تكاثر السحب الرعدية على مناطق من وسط وجنوب سيناء وغرب سلاسل البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 15-8-2025 في محافظة الفيوم

فوائد الخيار، مرطب طبيعي للجسم ومهم في الطقس الحار

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تتعرض البلاد إلى موجة شديد الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.

درجة حرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 45

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 49

درجة الحرارة المحسوسة: 49

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.
 

