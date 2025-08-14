الخميس 14 أغسطس 2025
درجة الحرارة اليوم في القاهرة، تسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، اليوم الخميس، وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 42 مئوية، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 مئوية، وتسجل درجة الحرارة الصغرى 27 درجة مئوية.

استمرار الموجة الحارة، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

صدمة لسكان جنوب الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تتعرض البلاد إلى موجة   شديد الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


أكدت هيئة  الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.

 

درجة حرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 45

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 49

درجة الحرارة المحسوسة: 49

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.
 

