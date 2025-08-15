وردت في السنة النبوية، 18 فائدة صحية للحجامة وهذا ما تفعله لآلام الظهر والرقبة

فوائد الحجامة، الحجامة من طرق العلاج البدائي التي عرفت على مر العصور وأمرنا بها الرسول الكريم وما زالت موجودة حتى الآن.

وفوائد الحجامة، عظيمة وهناك العديد من الأشخاص يقبلون على الخضوع لها فهي تجدد خلايا الجسم وتطرد الدم الفاسد من الجسم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الحجامة هي إحدى طرق الطب البديل التي اشتهرت منذ آلاف السنين في الثقافات المختلفة، مثل الطب الصيني، والمصري القديم، والطب العربي الإسلامي، وتعتمد الحجامة على مبدأ سحب الدم الفاسد أو الزائد من الجسم باستخدام كؤوس خاصة تحدث ضغط سلبي على الجلد، مما يساعد في تحسين الدورة الدموية وتحفيز الشفاء الطبيعي.

فوائد الحجامة

وأضافت مرام، وردت الحجامة في السنة النبوية، حيث أوصى بها النبي الكريم لما لها من منافع صحية ووقائية، ومن فوائد الحجامة:

تساعد الحجامة على تحريك الدم الراكد وتحفيز تدفق الدم النقي إلى الأنسجة والأعضاء.

زيادة وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الخلايا، مما يعزز من نشاط الجسم ويقلل الشعور بالتعب.

الحجامة مفيدة لمرضى آلام الظهر والرقبة والكتفين، وكذلك الصداع النصفي (الشقيقة).

تعمل على استرخاء العضلات المتشنجة وتقليل الالتهابات في المفاصل، مما يخفف الألم بشكل ملحوظ.

تساعد على إخراج الدم المحتوي على الشوائب والفضلات الأيضية.

تحفز عمل الكبد والكلى في التخلص من السموم، مما يدعم صحة الجهاز المناعي.

الحجامة تحفز إنتاج كريات الدم البيضاء، وهي خط الدفاع الأول ضد الجراثيم والفيروسات.

ترفع من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

تساعد على إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، مما يقلل من القلق والاكتئاب.

تحسن جودة النوم وتخفف من الأرق الناتج عن الإجهاد النفسي.

تزيد تدفق الدم إلى الجلد، ما يساعد في علاج بعض مشاكل البشرة مثل حب الشباب والصدفية.

تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يمنح البشرة مظهر صحي وحيوي.

يلجأ بعض الرياضيين إلى الحجامة لتسريع التعافي من الإصابات العضلية وتقليل الإجهاد العضلي، وتزيد من مرونة العضلات وتحسن اللياقة العامة.

تساعد في تحسين تدفق الدم وخفض الضغط المرتفع بشكل طبيعي لدى بعض الأشخاص.

تقلل من لزوجة الدم وتحسن صحة الأوعية الدموية.

قد تساعد الحجامة في تخفيف مشاكل مثل عسر الهضم والانتفاخ.

تحفز تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، مما يحسن من امتصاص الغذاء.

أنواع الحجامة

وتابعت، أن الحجامة لها أنواع عديدة، منها:

الحجامة الرطبة، يتم فيها عمل شقوق صغيرة في الجلد بعد وضع الكؤوس، لإخراج الدم الفاسد.

الحجامة الجافة، تعتمد على الشفط فقط دون إخراج الدم.

الحجامة المتزحلقة، يتم تحريك الكأس على الجلد بعد دهنه بزيت، وتستخدم للتدليك العميق.

احتياطات مهمة قبل إجراء الحجامة

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه يجب اتخاذ بعض الاحتياطات قبل الخضوع إلى الحجامة، منها:-

يجب إجراؤها على يد مختص معقم الأدوات جيدًا.

تجنب الحجامة على الجروح أو مناطق الجلد الملتهبة.

عدم القيام بها للنساء الحوامل أو مرضى الأنيميا الحادة أو سيولة الدم إلا باستشارة الطبيب.

