الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

النيران خرجت عن السيطرة والأهالي مرعوبون، حريق هائل في شقة سكنية بطنطا (فيديو وصور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق هائل داخل شقة سكنية بطنطا، فيتو

اندلع منذ قليل حريق هائل داخل شقة سكنية تقاطع شارع علي مبارك مع شارع النحاس بمدينة طنطا ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

محافظ الغربية يتابع استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

محافظ الغربية يوجه بجدول زمني للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمركز زفتى

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا بنشوب حريق بمدينة طنطا.


وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء حيث تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.


وجارٍ حصر الخسائر والتأكد من عدم وجود إصابات بشرية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

مصر تدين الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية

بسبب الحرارة، محافظ الغربية يقرر وقف العمل الميداني لعمال النظافة بوقت الذروة

طبيبة شابة تفجر القضية، تفاصيل أزمة استقالات قسم النساء والتوليد بجامعة طنطا

الأكثر قراءة

الألم شديد ومش هتخرج من المستشفى، تصريح مقلق من محمود سعد بشأن الحالة الصحية لأنغام

محمد عبد الجليل يكتب: خليجي "مخمور" يعبث بأرواح المصريين في حادث مروع، تفاصيل جريمة الـ «رينج روفر» على كوبري أكتوبر

النيران خرجت عن السيطرة والأهالي مرعوبون، حريق هائل في شقة سكنية بطنطا (فيديو وصور)

مباراة شهدت 4 بطاقات حمراء، بيراميدز يخطف فوزا صعبا من الإسماعيلي بالدوري

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة

ارتفاع كبير في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ليلى علوي تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها في حادث سير

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بدخول السجن

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads