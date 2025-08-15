النيران خرجت عن السيطرة والأهالي مرعوبون، حريق هائل في شقة سكنية بطنطا (فيديو وصور)

اندلع منذ قليل حريق هائل داخل شقة سكنية تقاطع شارع علي مبارك مع شارع النحاس بمدينة طنطا ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا بنشوب حريق بمدينة طنطا.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء حيث تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.



وجارٍ حصر الخسائر والتأكد من عدم وجود إصابات بشرية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

