بسبب الحرارة، محافظ الغربية يقرر وقف العمل الميداني لعمال النظافة بوقت الذروة

محافظ الغربية يصدر
محافظ الغربية يصدر قرارًا بوقف العمل الميداني لعمال النظافة

أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء قرارًا بوقف العمل الميداني لعمال النظافة بالشوارع خلال ساعات ذروة الحرارة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك حفاظًا على سلامتهم في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد. 

محافظ الغربية ينعى خادم مسجد الشيخة صباح ويشيد بمبادرة وزير الأوقاف لدعم أسرته

طبيبة شابة تفجر القضية، تفاصيل أزمة استقالات قسم النساء والتوليد بجامعة طنطا

ويأتي قرار محافظ الغربية استنادًا إلى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي حذرت من استمرار الموجة شديدة الحرارة على مستوى الجمهورية وبلوغ ذروتها اليوم وغدًا الخميس، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها منذ بداية فصل الصيف، لتصل إلى 47 درجة مئوية في بعض المناطق.

 

وشدد محافظ الغربية على أن صحة وسلامة العاملين تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وأن عمال النظافة يمثلون عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل آمنة لهم التزام لا يقبل التأجيل.

وتضمنت التوجيهات استمرار عمل معدات ومركبات النظافة خلال فترة التوقف لضمان استمرارية المنظومة بكامل طاقتها خارج أوقات الذروة، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة التنفيذ ميدانيًا، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية العاملين على مدار اليوم.

ووجّه اللواء أشرف الجندي الشكر والتقدير لجميع عمال النظافة على ما يبذلونه من جهد مخلص ومتواصل للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، مؤكدًا أن ما يقومون به يمثل رسالة إنسانية وخدمية بالغة الأهمية لكل مواطن.

