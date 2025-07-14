حالة المرور اليوم، كثافات بمحاور القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الأمنية

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الإثنين حالة من الكثافات المرورية المتوسطة إلى المرتفعة، خاصة في الطرق الرئيسية تزامنًا مع بداية الأسبوع.

الحالة المرورية اليوم الاثنين 14 يوليو 2025

في القاهرة: كوبري أكتوبر سجل تباطؤًا شديدًا للقادم من مدينة نصر والمتجه إلى وسط البلد، ومحور صلاح سالم شهد كثافات متحركة خاصة عند نفق العروبة ودار القوات الجوية، وكورنيش النيل يشهد ازدحامًا في مناطق المعادي والمنيل حتى ماسبيرو.

القاهرة والجيزة: زحام صباحي كثيف وانتشار أمني لتيسير الحركة

في الجيزة: شارع الهرم ظهرت أحجام مرورية بسبب أعمال مترو الأنفاق في منطقة المريوطية، وشارع السودان ومحور صفط اللبن يسجلان كثافات مرورية صباحية مع تحرك بطيء للسيارات، ومحور 26 يوليو يشهد زحامًا شديدًا للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان.

من جانبها، كثّفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها الأمني على المحاور الحيوية، كما دفعت بعدد من سيارات الإغاثة لتأمين الحركة المرورية ومتابعة أعطال السيارات والتعامل السريع مع الحوادث البسيطة.

يُنصح السائقون باستخدام الطرق البديلة مثل محور روض الفرج بديلًا عن 26 يوليو ومحور المشير بديلًا لصلاح سالم وشارع فيصل بديلًا عن الهرم لحين الانتهاء من أعمال المترو.

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