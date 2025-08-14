الخميس 14 أغسطس 2025
حوادث

تحليل مخدرات وادعاء مدني، طلبات دفاع المجني عليهن في حادث مطاردة طريق الواحات

حادث الواحات
حادث الواحات

طالب دفاع إحدى الفتيات المجني عليهن في حادث مطاردة طريق الواحات بادعاء مدني قيمته مليون جنيه على سبيل التعويض، في حادث مطاردة الواحات في مدينة 6 أكتوبر.

كما طالب الدفاع بعرض المتهمين على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لهم، خاصة أن تصرفات المتهمين لم تصدر من أشخاص إلا وعقولهم مغيبة.

وكان مصور فيديو حادث مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات، قد كشف تفاصيل مثيرة عن الحادث.

وقال خلال الإدلاء بأقواله أمام النيابة: “تفاجأت بالسيارات تطارد سيارة الفتيات يمينا ويسارا، وبيلعبوا بالعربيات، مقدرتش طبعا أمنع الكارثة دي، فقررت أصور، وأنا فضلت مصور عادي مش في دماغي حاجة لحد ما حصلت الحادثة، وفوجئت بعربية الفتيات تصطدم بالسيارة النقل”. 

وأضاف: “التصوير أخد 3 دقايق وشوية، وكان هدفي من التصوير إني أوصله للرقابة، علشان ياخدوا حقهم، بس بعد الحادثة نزلت جري من العربية وساعدت في إني أوصل البنات دي للمستشفى”. 

 

حادث مطاردة طريق الواحات حادث مطاردة مطاردة الوحات

