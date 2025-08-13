الأربعاء 13 أغسطس 2025
تقرير المعمل الكيماوي لسائق دهس أجنبي في عين شمس: يتعاطي الحشيش

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

كشف تقرير المعمل الكيماوي لعينة أخذت من دماء سائق متهم بدهس شخص أجنبي مما أدى إلى مصرعه، بمنطقة عين شمس ايجابية التحليل وأنها تحتوي علي مخدر الحشيش. 

وكانت مباحث  قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووفاة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ. 

ضبط قائد السيارة لاصطدامه بشخص أجنبي وتسبب في وفاته بعين شمس 

وعقب الانتقال والفحص تبين أن الشخص الأجنبي كان يسير بالطريق محل البلاغ عندما اصطدمت به سيارة مجهولة وفر قائدها هاربًا، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته. 

وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو عاطل لا يحمل أي تراخيص، ومقيم بدائرة القسم ذاته.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث وعلل هروبه خوفًا من المساءلة القانونية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارة وقائدها لضمان تحقيق العدالة وحفظ أمن وسلامة المواطنين.

