تفاصيل الحالة الصحية لإحدى مصابات حادث مطاردة الواحات

كشف توقيع الكشف الطبي على إحدى المصابات وتدعى رنا في حادث مطاردة طريق الواحات، تفاصيل الحالة الصحية لها. 

وبين الكشف الطبي أن المصابة تعاني من سحجات بالركبة اليمنى نتيجة تعرضها لإصابة، مع وجود آثار حرارية على الجلد، ولابد من عرضها على أخصائي جراحة المخ والأعصاب لاستكمال الفحص.

وأكد الطبيب أن مدة العلاج المقررة للمصابة أكثر من 21 يوما ما لم تحدث مضاعفات، وأن حالتها تسمح بالعلاج خارج المستشفى، وتم تحرير التقرير وتسليمه لمندوب الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأمرت الجهات المختصة بإخلاء سبيل مالك السيارة التي شاركت في مطاردة طريق الواحات بعد ثبوت بيعه للسيارة بتوكيل، والتي اشترك بها أحد المتهمين وأنها لم تكن ملكه وقت وقوع الحادث.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين الذين جرى ضبطهم هو مالك سيارة اشترك بها أحد المتهمين في المطاردة بـ حادث طريق الواحات.

التحريات تكشف تفاصيل مطاردة فتيات

التحريات الأولية كشفت أن الفتيات كن يتواجدن في أحد المقاهي بالحي الأول بـ6 أكتوبر، ولاحظن مضايقات من ثلاثة شبان، فقررن المغادرة. إلا أن الشبان لاحقوهن على الطريق، وبدأوا في التضييق عليهن، مع تهديدات صريحة من أحدهم: "اقفي يا بت.. اقفي وإلا هزعلك". 

ورغم محاولة السائقة، رنا إبراهيم، الإفلات منهم، ضيقوا الخناق عليها حتى اصطدمت بسيارة النقل على يسار الطريق، ما تسبب في إصابتها باشتباه ارتجاج في المخ، وإصابة صديقتها التي كانت تجلس بجوارها بجروح كبيرة في الرأس نتيجة تطاير الزجاج، بينما نجت الفتاة الثالثة لجلوسها في المقعد الخلفي.

وجرى نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما أكدت رنا أنهن حررن محضرا رسميا ولن يتنازلن عن حقهن.

