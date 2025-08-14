الخميس 14 أغسطس 2025
اقتصاد

ارتفاع الأسواق الخليجية مع تزايد رهانات خفض الفائدة

الأسواق الخليجية
الأسواق الخليجية

 غلب الارتفاع على أداء أسواق الخليج في ختام تداولات، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مع تصاعد رهانات خفض الفائدة الأمريكية، لينهي المؤشر السعودي سلسلة تراجعات استمرت 5 جلسات.

 

ارتفاع أداء أسواق الخليج

 في ختام جلسة اليوم، ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» بنحو 0.7%، وأغلق عند مستوى 10833 نقطة، مع ارتفاع سهم «أرامكو»، بينما غلب الارتفع على أسهم البنوك حيث صعد سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنحو 1.4% و2% على التوالي.

في الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 0.1% عند مستوى 6095 نقطة، فيما هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.3% عند مستوى 10251 نقطة.

 

أما في قطر، فقد ارتفع مؤشر البورصة 0.1%، وأغلق عند مستوى 11648 نقطة مع سيولة بقيمة 621 مليون ريال، بينما صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.2%، وأغلق عند مستوى 9362 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.6%.

من جهة أخرى، واصل مؤشر البورصة المصرية عمليات جني الأرباح ليهبط في الختام بنسبة 0.8% دون مستوى 35576 نقطة مع استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه.

خببرة ترصد أداء الأسواق الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

خبيرة: الأسواق الخليجية تحقق خسائر أسبوعية بضغط قرارات "ترامب" بشأن الجمارك

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد موجة البيع التي شهدتها خلال الجلسة السابقة، قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا أو 0.30% إلى 65.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

الأسهم الخليجية أسواق الأسهم الخليجية الفائدة الأمريكية المؤشر السعودى سوق دبى اسعار النفط البورصة المصرية

