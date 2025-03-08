خبيرة: الأسواق الخليجية تحقق خسائر أسبوعية بضغط قرارات "ترامب" بشأن الجمارك

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية في خلال الأسبوع الماضي، والتي مالت لتحقيق خسائر بسبب فرض الجمارك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية علي العديد من الدول ، وتأثير تلك الإجراءات علي حركة التجارة العالمية وأسعار النفط.



الإمارات



تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات الأسبوع الماضي، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وحقق سوق دبي المالي خسائر قدرها 19.940 مليار درهم، بينما بلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 49 مليار درهم، بإجمالي خسائر بلغت 68.940 مليار درهم.



ومع ختام تعاملات الأسبوع تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.78 %إلى مستوى 5222 نقطة مقابل 5317 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع السابق.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 917.902 مليار درهم بختام تعاملات هذا الأسبوع مقابل 937.842 مليار درهم بختام تعاملات الأسبوع الماضي بخسائر بلغت 19.940 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.22 %إلى مستوى 9447 نقطة بختام تعاملات الأسبوع مقابل 9564 نقطة بختام تعاملات الأسبوع الماضي.



السعودية

شهد سوق الأسهم السعودية تداول تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع المنتهي في 6 مارس 2025 وسط تحسن مستويات السيولة مقارنة بالأسبوع الماضي

وسجل المؤشر العام للسوق تاسي تراجعًا نسبته 2.48% فاقدا 300.79 نقطة من قيمته هبط بها إلى مستوى 11,811.11نقطة

وبلغت الخسائر السوقية 305 مليارات ريال ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـتداول إلى 9.696 تريليون ريال، مقابل 10.002 تريليون ريال بالأسبوع الماضي

وارتفعت قيم التداول إلى 5.76 مليار ريال مقابل 26.48 مليار ريال، بالأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 8.72% ليصعد متوسط القيم إلى نحو 6.8 مليار ريال للجلسة الواحدة



الكويت



تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع تزامنًا مع تسجيل مكاسب بالقيمة السوقية

فقد ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% ليصل إلى النقطة 8119.35رابحًا 18.16 نقطةوذلك عن مستواه بختام جلسة 24 فبراير

حيث أن بورصة الكويت كانت في عطلة رسمية أيام 25 و26 و27 فبراير احتفالًا بالعيد الوطني ويوم التحرير لذا اقتصر الأسبوع السابق على جلستي الأحد والاثنين فقط.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.86% خلال الأسبوع إذ أغلق عند النقطة 7544.88 بزيادة أسبوعية 210.03 نقطة.

وفي المقابل فقد انخفض مؤشر السوق العام 0.34% أو 29.39 نقطة ليصل إلى مستوى 8663.67 نقطة وهبط المؤشر الرئيسي 50 بـ0.30% أو 22.18 نقطة مسجلًا 7364.12 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

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