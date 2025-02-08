البورصة فى أسبوع.. 5 أسهم تحتل السوق الرئيسي وتلك البنوك تتصدر حركة البيع والشراء..الأسبوع المنتهى يغلق على 245.6 مليار جنيه

التداول بالبورصة، بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى نحو 245.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 10.097 مليون ورقة منفذة على 495 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 360.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8.446 مليون ورقة منفذة على 554 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



وقد استحوذت الأسهم على 7.08 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 92.92 % خلال الأسبوع.

مؤشرات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس 6 فبراير 2025، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 30011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 37223 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13202 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8609 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة.

5 أسهم تتصدر السوق الرئيسي المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع

تصدرت 5 أسهم السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات.. بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

القاهرة للزيوت والصابون بقيمة تداول بلغت 219 مليون جنيه.

المصرية لتطوير صناعة البناء بقيمة تداول بلغت 177 مليون جنيه.

مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداول بلغت 174 مليون جنيه.

جنوب الوادي للأسمنت بقيمة تداول بلغت 152 مليون جنيه.

حديد عز بقيمة تداول بلغت 149 مليون جنيه.

تداولات جلسة الأربعاء

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 5 فبراير 2025. وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% عند مستوى 29735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% عند مستوى 36863 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.25% عند مستوى 13082 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% عند مستوى 8541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 11652 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% عند مستوى 3142 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.209 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 29668 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 36841 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8534 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11650 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين 3 فبراير 2025، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.215 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 29754 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 36956 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13089 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 8445 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11566 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3145 نقطة.

تعاملات بداية فبراير

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أول تداولات شهر فبراير 2025. وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 29917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 37219 نقطة، وانخفاض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11726 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3175 نقطة.

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