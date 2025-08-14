مدرب الأهلي يقود شباب الرائد السعودي رسميا

أعلن نادي الرائد السعودي تعيين أسامة زكي مدرب الناشئين السابق بالنادي الأهلي، مديرًا فنيًا لفريق الشباب، ضمن خطته لتطوير فرق الفئات السنية والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين.

وكان أسامة زكي حقق أكثر من بطولة خلال قيادته لفرق الناشئين بالنادي الأهلي خلال السنوات الماضية.

وعلى صعيد آخر أعلن اتحاد الكرة المصري ضربة البداية ومواعيد انطلاق منافسات دوري الجمهورية للناشئين والشباب للقسم الأول لمواليد 2005 و2007 و2009 و2011 موسم 2025-2026.

مواعيد افتتاح دوري الجمهورية للناشئين والشباب

دوري الجمهورية للشباب 2005: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 4 عصرا

دوري الجمهورية للناشئين 2007: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 4 عصرا

دوري الجمهورية للناشئين 2009: السبت 6 سبتمبر 2025 - 4 عصرا

دوري الجمهورية للناشئين 2011: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 4 عصرا

وأعلن اتحاد الكرة الشروط المنظمة لبطولات الشباب والناشئين للموسم الرياضي 2025-2026 لمسابقات موالید 2005-2007- 2009- 2011.

