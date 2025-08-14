فريق الباطن السعودي يخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في مصر

قررت إدارة نادي الباطن السعودي مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الفرنسي جريجوري، إقامة معسكر إعدادي للفريق الكروي الاول في مصر بعد الانتهاء من التجمع الحالي ضمن المرحلة الأولى من مراحل الإعداد للموسم الجديد.

معسكر الباطن في مصر

وكان الباطن السعودي عاود تدريباته تحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد 2025/26 يوم 3 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقام فيه عدد من أندية الدوري المصري معسكرات خارج مصر سواء بتونس مثل الأهلي أو المصري وتركيا مثل بيراميدز.

فريق الباطن أنهى الموسم الماضي من دوري يلو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 42 نقطة بفارق نقطة عن جدة صاحب المركز العاشر.

يذكر أن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين قد أوقعت فريق الباطن في مواجهة مع نظيره الاتفاق عند 06:30 مساء يوم 21 سبتمبر المقبل ضمن منافسات دور الـ 32.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.