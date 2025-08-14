الخميس 14 أغسطس 2025
فريق الباطن السعودي يخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في مصر

فريق الباطن
فريق الباطن

قررت إدارة نادي الباطن السعودي مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الفرنسي جريجوري، إقامة معسكر إعدادي للفريق الكروي الاول في مصر بعد الانتهاء من التجمع الحالي ضمن المرحلة الأولى من مراحل الإعداد للموسم الجديد.

معسكر الباطن في مصر

وكان الباطن السعودي عاود تدريباته تحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد 2025/26 يوم 3 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقام فيه عدد من أندية الدوري المصري معسكرات خارج مصر سواء بتونس مثل الأهلي أو المصري وتركيا مثل بيراميدز.

فريق الباطن أنهى الموسم الماضي من دوري يلو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 42 نقطة بفارق نقطة عن جدة صاحب المركز العاشر.

يذكر أن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين قد أوقعت فريق الباطن في مواجهة مع نظيره الاتفاق عند 06:30 مساء يوم 21 سبتمبر المقبل ضمن منافسات دور الـ 32. 

