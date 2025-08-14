الخميس 14 أغسطس 2025
مدرب ليفربول: عقلية فيرتز أكبر نقاط قوته رغم صغر سنه

فيرتز
فيرتز

تحدث آرني سلوت، مدرب ليفربول عن فلوريان فيرتز، المنضم إلى ليفربول من باير ليفركوزن هذا الموسم قبل بداية مشوار الريدز بالبريميرليج.

وقال سلوت خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة بورنموث المقرر لها غدًا الجمعة في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" أن فيرتز قد يكون صغيرًا في السن، لكنه فاز بالكثير من البطولات بالفعل.

وواصل سلوت:" ربما تكون عقلية فيرتز هي أكبر نقاط قوته، وهذا يقول الكثير عنه".

ويفتتح ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مشواره في الدوري الإنجليزي غدا الجمعة بمواجهة بورنموث في ضربة البداية لموسم البريميرليج موسم 2025.

 

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث

وتقام مباراة ليفربول أمام بورنموث في تمام الساعة العاشرة مساء الغد بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وبورنموث عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس، عن حصولها على حقوق بث منافسات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بشكل حصري حتى موسم 2027/2028.

وكانت مجموعة beIN الإعلامية، في وقت سابق، قد كشفت عن حصولها على حقوق البث الحصرية لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى نهاية موسم 2027-2028.

