الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر الدبلوماسية

بوتين وترامب وزيلينسكي،
بوتين وترامب وزيلينسكي، فيتو

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر الدبلوماسية.

وأضاف البيت الأبيض: الرئيس ترامب لديه عدة خيارات لإنهاء الحرب في أوكرانيا بما في ذلك العقوبات.

 

ترامب يسعى للتوصل لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبدى استعدادا للتنازل عن أراض أوكرانية.

وفي وقت سابق من أمس، ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين بأن التنازل عن بعض الأراضي سيكون ضروريًا كجزء من أي اتفاق سلام محتمل.

وأوضح الموقع أن ترامب أكد لهم عزمه على استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام كامل، مشيرًا إلى أنه سيسعى خلال قمة ألاسكا المرتقبة إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف.

 

زيلينسكي لـ ترامب: بوتين ليس محل ثقة

وبحسب التقرير، أبلغ زيلينسكي ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ليس محل ثقة"، فيما شدد ترامب على أنه لن يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هذا الملف يجب أن تتم مناقشته بين بوتين وزيلينسكي بشكل مباشر.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، فى وقت سابق من الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُعقد يوم الجمعة في القاعدة العسكرية إلمندورف–ريتشاردسون بمدينة أنكوراج بولاية ألاسكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب البيت الأبيض أوكرانيا الرئيس الأمريكى الحرب في أوكرانيا زيلينسكي

مواد متعلقة

الفيدرالي الروسي: استهدفنا 4 مؤسسات لإنتاج صواريخ سابسان في أوكرانيا

ترامب: الجيش الأمريكي "سيحرر" واشنطن

وول ستريت جورنال: زيلينسكي يبدي استعدادا للتنازل عن أراض أوكرانية لوقف الحرب

زيلينسكي: ترامب وبوتين لن يتمكنا من اتخاذ قرارات بشأن أوكرانيا دون مشاركة كييف

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في واقعة اتهام تشكيل عصابي تتزعمه سارة خليفة بالاتجار بالمخدرات

تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

القابضة للكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة، تعرف على المهن المطلوبة

استجابة لـ"فيتو"، وزير الرياضة يوقف إجراءات تعيين جهاز كازاخستاني لتدريب منتخب الملاكمة

طلعنا البنات بأعجوبة، شاهدة عيان تكشف تفاصيل حادث المطاردة على طريق الواحات

قبل مواجهة الليلة، القيمة السوقية لـ بيراميدز 8 أضعاف الإسماعيلي

زغلول صيام يكتب: وهل يفهم موظفو وزارة الرياضة أكثر من رئيس محكمة ومستشار؟! عن تنس الطاولة ونادي الطيران أتحدث

لحظة إزالة أدوار مخالفة في عقارات بمنطقة اللبيني (فيديو)

خدمات

المزيد

تويوتا تطرح نماذج هجينة تمهيدا لوداع سيارات الوقود

تعرف على آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس

ارتفاع الأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالشعور بالأمن والاستقرار

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads