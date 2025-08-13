الأربعاء 13 أغسطس 2025
مسؤولون بالبيت الأبيض: لقاء بوتين وترامب سيعقد في قاعدة عسكرية بولاية ألاسكا الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُعقد يوم الجمعة في القاعدة العسكرية إلمندورف–ريتشاردسون بمدينة أنكوراج بولاية ألاسكا.


وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن القاعدة الواقعة في الضواحي الشمالية لأنكوراج كانت الموقع الوحيد الذي لبّى متطلبات القمة التاريخية، رغم أن البيت الأبيض كان يأمل في تجنّب استقبال الوفد الروسي على أرض منشأة عسكرية أمريكية.

وأشار التقرير إلى أن خيارات المواقع في ألاسكا، التي كانت سابقًا جزءًا من الإمبراطورية الروسية، كانت محدودة بسبب ذروة الموسم السياحي.


وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا الأسبوع الماضي أن القمة ستُعقد في ألاسكا في 15 أغسطس، فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، أن اللقاء سيتم في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.

وقالت ليفيت خلال إفادة صحفية: "صباح الجمعة المقبل، سيسافر الرئيس ترامب عبر البلاد إلى أنكوريج، ألاسكا، لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".


ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلًا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.


ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.

