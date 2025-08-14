الخميس 14 أغسطس 2025
مقتل بائع بطاطا مسن على يد جاره لسرقته في قليوب

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت قرية منطي بدائرة مركز شرطة قليوب واقعة مؤسفة، حيث تم العثور على جثة مسن مقتول داخل منزله وعلى جسده آثار تعدٍ، تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع وإصابة 21 عاملا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

مصرع عامل سقط من سيارة نقل ثقيل في قنا

تلقي اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم حسام الحسيني، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بالعثور على جثة مسن مقتول داخل منزله بدائرة المركز.

وكشفت التحريات العثور علي جثة شخص مسن يدعي «سعيد. ع» وشهرته برعي، بائع بطاطا مقيم قرية منطي دائرة المركز، وعلي جسده آثار تعدي.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجنى عليه تسلل إلى منزله بغرض سرقته، وعندما شعر به قام المتهم بدفعه من أعلي سلم المنزل مما أودى بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد كمال محرم، والنقيب محمد ياسين، والنقيب محمد عادل، والنقيب محمد المغربي، والنقيب مصطفى مجاهد، معاونى رئيس المباحث، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية النيابة العامة رئيس مباحث القليوبية مركز شرطة قليوب مباحث مركز شرطة قليوب أمن القليوبية

الجريدة الرسمية
