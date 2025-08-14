بالأسماء، مصرع شخص وإصابة طفلة في انفجار أسطوانة غاز بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيبت طفلة في حادث انفجار أنبوبة غاز داخل منزل مكون من أربعة طوابق بقرية طنامل مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

انفجار أنبوبة في منزل بطنامل

شهدت قرية طنامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، حادث انفجار أنبوبة غاز داخل منزل مكون من أربعة طوابق، أسفر عن مصرع شخص وإصابة طفلة.

حريق بالطابق الرابع من المنزل

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة باندلاع حريق بالطابق الرابع من المنزل بقرية طنامل مركز أجا، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أسماء الضحايا والمصابين

وتبين من الفحص مصرع فتحي محمود السعيد، 40 عامًا، وإصابة الطفلة ملك محمد محمود السعيد، 10 سنوات، مقيمة بطنامل، والتي أصيبت بنزيف في المخ ونزيف داخلي بالصدر.

نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى أجا

وجرى نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى أجا المركزي ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

