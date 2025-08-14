أبناء الدقهلية يحصدون 9 مراكز في انتخابات برلمان طلائع مصر

حصد طلائع برلمان الطلائع والشباب بالدقهلية على 9 مراكز في انتخابات اللجان النوعية ببرلمان طلائع مصر على المستوى القومي، والتى أجريت بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، وبالتعاون مع وزارتي التخطيط والتربية والتعليم والأزهر الشريف، وبإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.

فوز طلائع برلمان الدقهلية فى عدد من اللجان النوعية

وأسفرت النتائج عن فوز طلائع برلمان الدقهلية فى عدد من اللجان النوعية، وجاءت النتيجة كالتالي:- اسراء احمد عبد القادر وكيل برلمان طلائع الجمهورية، زينب محمد ابراهيم الشافعى رئيس لجنة القوى العاملة، حنان محمد الفوى رئيس لجنة الصناعة، صهيب محمد عبد القادر وكيل أول لجنة الشئون الدينية والأوقاف، محمد رزق وكيل ثان لجنة الإسكان والتعمير، حبيبة محمد شعيب وكيل ثان لجنة الثقافة والإعلام والآثار، عبد الوهاب رمضان عبد الوهاب وكيل أول لجنة النقل والمواصلات، احمد ابراهيم احمد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى، جنى صبرى عيد وكيل أول لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

وتقدمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، بخالص التهاني والتبريكات لطلائع برلمان الدقهلية، لفوزهم بهذه المراكز في إنتخابات برلمان طلائع مصر، ولادارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وللدكتورة داليا الجنزوري مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومحمد فتحي مسؤل برلمان الطلائع بمحافظة الدقهلية، ومعاون وكيل الوزارة للشباب.

ويأتي هذا التكريم والفوز لطلائع برلمان الدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور داليا الجنزوري مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

