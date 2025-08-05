أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم زيارة غير معلنة لمستشفى أجا المركزي، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من توفر الرعاية الكاملة داخل مختلف الأقسام، في إطار جولاته الميدانية المفاجئة..

في جولة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا المركزي

وخلال الجولة، حرص "المحافظ " على الالتقاء بعدد من المرضى وذويهم داخل المستشفى، حيث استمع إلى شكوى مواطنة حول تأخر عرض شقيقها على أخصائي جراحة المخ والأعصاب، وعلى الفور وجّه بسرعة عرضه على الطبيب المختص وتقديم الرعاية الطبية الكاملة له دون أي تأخير.

لن أقبل بتأخير رعاية أي مريض

وأكد "مرزوق" خلال اللقاء "لن أقبل بتأخير رعاية أي مريض.. وحق المواطن في العلاج أولوية لا نقاش فيها" و"المستشفى مش مجرد مبنى.. دي رسالة إنسانية، ولازم كل مريض يحس بالأمان والثقة وهو جوه القسم"

شملت جولة " المحافظ " قسم الاستقبال الجديد، وقسم جراحات المخ والأعصاب،وقسم الأطفال، والصيدلية الرئيسية، ووحدة العقر (مكافحة العقر والتسمم)، وقسم الباطنه والمناظير.

تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمرضى والمترددين على المستشفى

واستمع " مرزوق " إلى عدد من أطباء المستشفى حول حالة عدد من المرضى والإجراءات الطبية المتبعة معهم، مشددًا على تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمرضى والمترددين على المستشفى والعيادات الخارجية، وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية دون تأخير،والمرور الدوري للأطباء على الأقسام لمتابعة الحالات الصحية بشكل منتظم،وتوفير مناخ علاجي آمن ومحترم داخل الأقسام.

زيارته تأتي ضمن خطة متابعة ميدانية مستمرة

وفي ختام جولته، أكد "المحافظ " أن زيارته تأتي ضمن خطة متابعة ميدانية مستمرة للمنشآت الصحية بنطاق المحافظة، وقال: "هدفنا مش بس تقديم الخدمة، لكن تقديمها باحترام وكفاءة وإنسانية.. ده حق كل مريض وواجب علينا جميعًا"

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