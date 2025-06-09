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محافظات

القوى العاملة بالقليوبية تعلن عن وظائف جديدة

وظائف بالقليوبية،
وظائف بالقليوبية، فيتو

أعلنت محافظة القليوبية  عن توفير فرصة عمل داخل 3 شركات بالمحافظة، عن طريق النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة العمل الصادرة اليوم، ضمن وظائف وفرص عمل .

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القوى العاملة بالقليوبية تعلن عن وظائف جديدة 

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تخصيص برامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل بمرتبات مجزية، على النحو التالي:

أشار محافظ القليوبية إلى أن الوظائف الخالية متوافرة في مديرية للعمل ببنها، ومجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالقليوبية، في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية، والجمعة والسبت، مٌشيرا إلى أنها تأتي في إطار المساعدة على مٌواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري بجانب توفير عمل أمن، من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية.

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وظائف بالقليوبية، فيتو
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