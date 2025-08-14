الإحصاء: 610.8 ألف فدان إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2023 - 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام (2023 /2024).
ومن أهم المؤشرات ما يلي:
وبلغ إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة 610.8 ألـف فـدان عـام (2023 /2024) مقابـل 416.6 ألف فـدان عام (2022/2023) بنسبة زيادة قدرها 46.6% ويرجع ذلك إلى زيادة مساحة الأراضي المستصلحة لمشروع المليون ونصف فدان هذا العام.
وبلغت مساحة الأراضي المستصلحة لمشروعات المليون ونصف فدان لشركة الريف المصري 381.8 ألف فدان بنسبة 62.5% يليها مساحة الأراضي المستصلحة لمشروعات الخدمة الوطنية 124.2 الف فدان بنسبة 20.3% ثم شركات القطاع الخاص 94.1 ألف فدان بنسبة 15.4٪ يليها مساحة الأراضي بالجمعيات التعاونية 9.1 ألف فدان بنسبة 1.5% يليها مساحة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 1.6 ألف فدان بنسبة 0.3% من إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام (2023/2024).
- بلغت المساحة المزروعة بمشروع المليون ونصف فدان 438.4 ألف فدان حتى عام (2023 /2024) مقابل 312.1 ألف فدان حتى عام (2022 /2023) بنسبة زيادة قدرها 40.5% عن العام السابق، بينما بلغت المساحة المستصلحة 1076.3 ألف فدان حتى عام (2023/2024) حيث احتلت محافظة المنيا الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة 588.3 ألف فدان بنسبة 54.7%، تليها محافظة مطروح بمساحة بها 215 ألف فدان بنسبة 20.0% ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة 165.9 ألف فدان بنسبة 15.4%، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 الف فدان بنسبة 5.1% ثم محافظة أسيوط بمساحة 50 ألف فدان بنسبة 4.6%.
وبلغـت المساحة المقام عليها مشروعات الثروة الحيوانية (إنتاج ألبان وتسمين وتربية ماشية وأغنام) من الأراضي المستصلحة 283 فدان عـام (2023 /2024) مقـابل 267 فدان عام (2022 /2023) بنسبة زيادة قدرها 6.0 ٪.
