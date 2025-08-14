حملات مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة بناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

وفي هذا الإطار، شن حي المنتزة أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات شملت إزالة ٤ متغيرات مكانية عبارة عن عقار مكون من دور أرضي وهيكل خرساني على مساحة ٢٠٠ م٢ وكذا عقار مكون من دور أرضي وأربع أدوار علوية علي مساحة ٤٣٥ مترا مربعا فضلا عن إزالة عقار مكون من دور أرضي وعدد ٣ أدوار علوية بمنطقة الزوايدة شارع أرض الورشة.

وقام حى المنتزه ثان حملة مُكبرة تمكنت من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بعزبة حوض ١٠ عبارة عن أسوار ومبان على مساحة ١٠٠ متر.

ونفذ حى وسط حملة مُكبرة لإزالة التعديات شملت إزالة عدد 2 حالة أعمال بناء مخالف في المهد، بقرية أبيس العاشرة شارع كلية الطب البيطري عبارة عن سملات على مساحة ٣٠٠ متر وكذا إزالة هنجر بقرية أبيس ٨ على مساحة ١٥٠م٢.

وواصل حى العامرية ثان حملاته لإزالة التعديات شملت إزالة متغير مكاني عبارة عن غرف مخالفة وكذا إزالة الدور الثالث علوي بأحد العقارات بقرية الناصرية القديمة، فضلا عن تنفيذ إزالة عدد ١٤ حالة تعد عبارة عن مبان وأسوار مخالفة وذلك ضمن أعمال الموجة الـ٢٧ لإزالة التعديات.

بينما قام مركز ومدينة برج العرب حملة مُكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة متغير مكاني عبارة عن حوائط بالدور الأول علوي علي مساحة ١٥٠ متر ببرج العرب القديم وكذا إزالة أسوار على مساحة ٣٠٠ متر بنجع أحمد، فضلا عن إزالة ٢ متغير مكاني عبارة عن حوائط بالدور الأول علوي علي مساحة ٢٠٠ متر بقرية الغربانيات بالإضافة إلى إزالة متغير مكاني عبارة عن أسوار على مساحة ١٠٠ متر بقرية بهيج وكذا إزالة ٢ متغير مكاني عبارة عن أسوار على مساحة ٥٠٠ متر بمنطقة الهوارية.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع الإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

