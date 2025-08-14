الخميس 14 أغسطس 2025
مصدر يكشف الحالة الصحية لضابط سقط من قطار بقنا

اسعاف
اسعاف

قال مصدر مسئول بصحة قنا، الحالة الصحية لضابط شرطة سقط من القطار على مزلقان قرية الكراتية، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وتبين بعد الفحص أن المصاب يُدعى محمد.م.س، يبلغ من العمر 38 عامًا، ضابط شرطة في النقل والمواصلات محطة الأقصر، مقيم في مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، خلال ذهابه لعمله في القطار اختل توازنه وسقط على القضبان فأصيب بكدمات وجروح بالرأس وبعد تلقي الإسعافات الأولية حالته الصحية مستقرة.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بإصابة ضابط شرطة، إثر سقوطه من قطار بجوار مزلقان قرية الكراتية بمركز قوص.

وأسفر ذلك عن إصابة محمد.م.س، 38 عاما، ضابط شرطة، بسحجات وكدمات، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

