رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

مسن يشكو شقيقه في الحرم المكي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة وجهها مسن مصري لشقيقه، الذي ظلمه وأخذ منه منزله، دون وجه حق، الأمر الذي دفع الأخ ليذهب للاعتمار إلى بيت الله الحرام، ليوجه شكواه إلى الله في شقيقه.

مسن مصري يشكو شقيقه أمام الحرم المكي

وأظهر مقطع الفيديو المسن المصري وهو يقف أمام الحرم المكي، ويؤكد أنه لن يدعو على شقيقه، الذي سلبه منزله بالتوكيل وجعله لا يستطيع العودة ليعيش في بلده، مضيفًا أنه لن يدعو عليه، لكنه رفع ملف المظلمة لله، وبعد الموت سينتظره على الصراط لأخذ حقه.  

 

مسن يشكو شقيقه في الحرم المكي، فيتو
مسن يشكو شقيقه في الحرم المكي، فيتو


وقال المسن المصري في رسالته المؤثرة لشقيقه من أمام الحرم المكي: "شوف يا أخويا دي الكعبة، شايف الناس دي كلها جاءت لتغسل نفسها من الذنوب، أنت بتحمل على رأسك ذنوب، أنت خنت الأمانة، وأخذت بيتي ومدوخني في بلاد العالم، عايز أرجع بلدي مش عارف".

وتابع المسن رسالته الحزينة لشقيقه فقال: "أنا مش هدعى عليك في المكان ده، أنا هدعيلك، الله يصلحك، الله يعين الغشاوة التي على عينك، الله يوسع عليك وتشوف إنت ظلمتني وسرقت بيتي بالتوكيل، أنت كنت شاطر وأخذت البيت، بس لو أنت شاطر ما تموتش، علشان أنا إن شاء الله هموت، وإن شاء الله هنتظرك على الصراط المستقيم".

وقال المسن محذرًا شقيقه: "لو أنت تقدر تحارب ربك حاربه، ربك مطلع وعارف كل حاجة، أبقى قول لربك أنا اللي شاريه".

المسن يحذر شقيقه من الظلم يوم القيامة

وتابع المسن تحذيرات لشقيقه من حساب الله، فقال: "يا أخويا أنا خايف عليك من جهنم، جهنم ما حدش يستحملها، الرسول نفسه كان يستعيذ بالله منها، لا حرها ولا بردها يتقبل، أنا خايف عليك من جهنم وبدعيلك الله يشيل الغشاوة اللي على عينيك، الله يرجع لك بصيرتك، ويعفيك من أي شر".


واختتم المُسن المصري رسالته المؤثرة قائلًا: "ألحق نفسك يا أخويا، أنا وأنت بقينا قريبين من القبر، هقفلك إن شاء الله على الصراط، مش هسامحك ولا عيالي يسامحوك، أنا هسيبك منك لله، أنا نقلت الملف كله لربنا، وأنت وربنا، وإن شاء الله هاخد حقي عند ربنا".

النشطاء: الفيديو مرعب وجسمي قشعر

أثار مقطع الفيديو المؤثر ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فعلقت الناشطة شيرين محمد قائلة: "أخوه ظلمه وأخد بيته غصب ومش هاين عليه يدعي عليه في مكان زي ده... ووصله رسالة توجع وتقهر... جسمي قشعر بجد".

المسن يحذر شقيقه من عذاب جهنم، فيتو
المسن يحذر شقيقه من عذاب جهنم، فيتو


وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "ما شاء الله.. رغم أنه حسب كلامه مظلوم لكن ما اعتدى بالدعاء ولا أساء الأدب وحفظ حق الأخوة لآخر لحظة الله يصلح حالهم هو وأخوه ويؤلف بين قلوبهم"
وعلق أحد النشطاء قائلًا: "الكلام يخوف رغم أن أغلب كلامه دعاء له بالصلاح، لكن يخوف فكرة إنك تكون الظالم وشخص يطالبك بالحق، يخوف فكرة أنه سيطلبك في الأخرة، يخوف فكرة أن الظالم أخ لأخوه.. الله لا يبلينا ولا يفتنا الدنيا قصيرة. لا تستاهل المال الحرام".

ورد أحد النشطاء قائلًا: "فيديو مرعب الناس في غفله إذا ما ماتوا انتبهوا، وإذا انتبهوا ندموا، وإذا ندموا لا ينفع الندم، ربنا يهدي  العاصي".

أموت شهيدًا سامحوني إن قصرت، أنس الشريف حكاية بطل على خط النار، رسالة مؤثرة بوصيته أبكت العالم، وآخر كلماته: "غزة تنزف.. لا تنسوها"

كارول سماحة توجه رسالة مؤثرة لـ أنغام بعد وعكتها الصحية

