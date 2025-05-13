اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، رفع 3 أمتار من كسوة الكعبة الليلة استعداد لموسم الحج

كسوة الكعبة، أفاد الحساب الرسمي لمتحف الحرم المكى، أنه سيتم مساء اليوم الثلاثاء، عقب صلاة العشاء رفع كسوة الكعبة المشرفة حوالي 3 أمتار.

رفع 3 أمتار من كسوة الكعبة الليلة بعد صلاة العشاء

وقال حساب متحف الحرم المكي على موقع التواصل الاجتماعى "إكس"، جريا على العادة السنوية فى موسم الحج، سيتم مساء اليوم، رفع كسوة الكعبة المشرفة حوالي 3 أمتار.

وتعكف الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين سنويا، على رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريبا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبا من الجهات الأربع، وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعدادا لموسم الحج.

أسباب رفع 3 أمتار من كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج

وعادة رفع 3 أمتار من كسوة الكعبة لها العديد من الأسباب أهمها الحفاظ على نظافة كسوة الكعبة ومنع العبث بها وحمايتها من التعرض لبعض الضرر كالتمزق بسبب تعلق الطائفين بها.

كسوة الكعبة، فيتو

وتتم عملية رفع ستار الكعبة عن طريق مجموعة من المختصين من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم للأعلى، لرفعها عن العبث، ولتكون فرصة سانحة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة.

رفع 3 أمتار من كسوة الكعبة عادة تعرف بـ إحرام الكعبة

وإحرام الكعبة، عادة بدأت منذ صدر الإسلام، حيث يتم رفع أستار الكعبة الجانبية مع دخول وقت الحج ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان والإشهار بدخول وقت تأدية ركن الإسلام الخامس قبل انتشار وسائل الاتصالات والإعلام، وذلك بحكم أنها كانت وسيلة للدلالة على دخول وقت الشعيرة آنذاك.

ويكون رفع الكسوة جزئيا لارتفاع 3 أمتار فيما يعرف بإحرام الكعبة، استعدادا لارتداء الكعبة المشرفة ثوبها الجديد في يوم الوقوف بعرفة من كل عام.

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