خريطة أبواب الحرم المكي في الحج.. 243 بابًا للدخول منهم 5 رئيسية.. و11 دعاء عند رؤية الكعبة المشرفة

موسم الحج 2025، مع وصول أفواج الحجاج إلى الأراضي المقدسة، يتهافت زوار بيت الله الحرام لرؤية الكعبة المشرفة، ساعين إلى إشباع قلوبهم من رؤية قبلة المسلمين.

وفي هذا الإطار، تستعرض “فيتو” في التقرير التالي، الأبواب المؤدية إلى الحرم المكي، التي تسهل دخول الحجاج إلى بيت الله الحرام، وأدعية رؤية الكعبة لأول مرة.

خريطة أبواب المسجد الحرام

تعد أبواب المسجد الحرام عنصرًا أساسيًا في تنظيم دخول وخروج المصلين والحجاج، مما يسهم في تيسير الحركة والوصول الآمن والسريع لأداء العبادات بكل يسر، حيث تشرف الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالمملكة العربية السعودية، على إدارتها وتنظيمها لضمان انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام.

وتشرف الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية على إدارة أبواب المسجد الحرام وتنظيم عمليات الدخول والخروج؛ لضمان انسيابية الحركة داخل البيت العتيق والحفاظ على سلامة وراحة ضيوف الرحمن.



وأوضحت الهيئة أن المسجد الحرام يشتمل على (243) بابًا منها (5) أبواب رئيسة، وهي باب الملك عبد العزيز رقم (1)، وباب الملك فهد رقم (79)، وباب الملك عبد الله رقم (100)، وباب العمرة رقم (62)، وباب الفتح رقم (45)، مبينة أنه يمكن الاستدلال على الأبواب الرئيسة من خلال وجود منارتين أعلى كل باب رئيس.

أبواب الحرم المكي



وأفادت الهيئة بأن الأبواب المؤدية إلى المصليات النسائية هي؛ (70، 85، 86، 87، 89)، والأبواب والجسور المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة هي (68، 69،89، 93، 94، 114، 123)، والجسور (جسر المروة، وجسر عربات الشبيكة، وجسر أجياد، وجسر الصفا).

خريطة أبواب الحرم المكي

دعاء رؤية الكعبة

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن هناك دعاء يقوله المسلم عند رؤية الكعبة المشرفة.

وقالت دار الإفتاء: "أخي الحاج: كبِّر، وهلِّل (قل: لا إله إلا الله) عند رؤية الكعبة المشرَّفة وقُلْ: "الحمد لله الذي بلَّغني بيتَه الحرام، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك، اللهم زِدْ بيتك هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومَهابةً، وزِدْ مَن شرَّفه وكرَّمه تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبِرًّا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحيِّنَا ربَّنَا بالسلام، وأدْخِلْنا دار السلام"، ثم ادعُ بما شئتَ.

الأدعية المستحبة الواردة في الأحاديث النبوية الشريفة

كما ورد في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أدعية لرؤية الكعبة المشرفة منها:

1- (اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا).. رواه أحمد في مسنده وابن ماجة وصححه الألباني في "صحيح الجامع".

2- اللَّهُمَّ أنَتَ رَبيِّ لَا إلِهَ إلِّا أنَتَ، خَلَقْتنَيِ وَأنَا عَبدْكَ، وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.. رواه البخاري عن شداد بن أوس وقد وصف النبي هذا الدعاء بأنه سيد الاستغفار.

الكعبة المشرفة

3- اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.. رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر- رضي الله عنه.

4- رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.. رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى.

5- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ، وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ، وَسِرَّهُ.. رواه مسلم عن أبي هريرة.

6- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.. رواه البخاري.

7- اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.. رواه مسلم عن عائشة.

8- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.. رواه مسلم عن عائشة.

الحرم المكي

9- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.

10- اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا.. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.

11- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَم،ْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا.. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة.



السعودية تكشف أعداد ضيوف الرحمن القادمين إليها

وأكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية لأداء فريضة الحج لهذا العام، بلغ نحو 1.255,199 حاجًا، وذلك حتى نهاية الأربعاء 1 /12/ 1446هـ.

عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة

وبحسب المديرية، فقد بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية 1.186,810 حجاج، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 63.301 حاجٍ، و5088 حاجًا عبر المنافذ البحرية.

تسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن

وشددت المديرية العامة للجوازات على تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية، والبرية، والبحرية، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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