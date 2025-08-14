الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع الأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن، فيتو

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الخميس، تباينًا ملحوظا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة. 

ارتفاع سعر كرتونة البيض الأحمر واستقرار الأبيض والبلدي

وارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر نحو جنيهين، بينما استقرت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

<strong>سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن، فيتو</strong>
سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 128 جنيها و135 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 130 إلى 138 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 135 إلى 142 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

<strong>سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن، فيتو</strong>
سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن، فيتو

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 137 إلى 146 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 120 جنيها إلى 125 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 122 جنيهًا إلى 127 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه البيضة بكام

مواد متعلقة

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في واقعة اتهام تشكيل عصابي تتزعمه سارة خليفة بالاتجار بالمخدرات

القابضة للكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة، تعرف على المهن المطلوبة

تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

استجابة لـ"فيتو"، وزير الرياضة يوقف إجراءات تعيين جهاز كازاخستاني لتدريب منتخب الملاكمة

طلعنا البنات بأعجوبة، شاهدة عيان تكشف تفاصيل حادث المطاردة على طريق الواحات

زغلول صيام يكتب: وهل يفهم موظفو وزارة الرياضة أكثر من رئيس محكمة ومستشار؟! عن تنس الطاولة ونادي الطيران أتحدث

لحظة إزالة أدوار مخالفة في عقارات بمنطقة اللبيني (فيديو)

قبل مواجهة الليلة، القيمة السوقية لـ بيراميدز 8 أضعاف الإسماعيلي

خدمات

المزيد

تويوتا تطرح نماذج هجينة تمهيدا لوداع سيارات الوقود

تعرف على آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس

ارتفاع الأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads