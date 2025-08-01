أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التقديم لبرنامج بدايتي لدعم مشروعات التخرج

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقديم لبرنامج "مشروعي بدايتي"، أحد أهم برامجها لدعم مشروعات تخرج طلاب السنة النهائية بالجامعات المصرية، وذلك للعام الدراسي 2025/2026.



وأوضحت د. جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، أن البرنامج يُعد الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث تدعمه الأكاديمية للعام الثاني عشر على التوالي، انطلاقًا من إيمانها بأن الشباب هم المحرك الرئيسي لمسيرة التنمية.



وأشارت إلى أن البرنامج يدعم طلاب الكليات العملية في جميع التخصصات، ولا يقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم، بل يشمل مجالات متنوعة مثل: الديكور، الرسوم المتحركة، الألعاب الإلكترونية، صناعة البرمجيات، إنترنت الأشياء، الإلكترونيات، الروبوتكس، التكنولوجيا الخضراء، الطاقة، المياه، اللوجستيات، الصناعات البترولية، الصناعات الغذائية، الصناعات الحرفية، وتدوير المخلفات.



كما لفتت الأكاديمية إلى أنه تم تعديل قيمة الدعم المالي وفقًا لقرارات مجلس الأكاديمية، ليُصبح:

20 ألف جنيه للمشروع الفردي

100 ألف جنيه كحد أقصى للمشروعات الجماعية (بحد أقصى 5 طلاب في الفريق)

وأوضح الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجيه أن التقديم ينقسم هذا العام إلى نوعين من المشروعات:



مشروعات فردية: موجهة لطلاب السنة النهائية، مع التركيز على التكنولوجيات البازغة، وربطها بريادة الأعمال وسوق العمل.



مشروعات مجمعة (Clusters): مخصصة للهيئات والجامعات فقط، وتشمل المشروعات الفردية والمجمعة هذا مجالات استراتيجية مثل:

"حياة كريمة"، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، علوم الفضاء، تعميق المكون المحلي، المركبات ذاتية القيادة، الأجهزة الطبية التعويضية، التكنولوجيات العميقة، الثورة الصناعية الرابعة، التكنولوجيا الحيوية الزراعية والطبية.

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