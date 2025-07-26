السبت 26 يوليو 2025
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رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30، الصادر في 26 يوليو 2025، 10 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة، بالمجان، لإقامة مشروعات.

قرارات جديدة لرئيس الوزراء 

وجاءت تلك القرارات كالتالي:


-قرار رئيس الوزراء رقم 2079 لسنة 2025، باعتبار مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر على النيل بنطاق محافظة أسيوط، من أعمال المنفعة العامة.
ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
-وقرار رئيـس مجلس الوزراء رقـم 1755 لسنـة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1750 متر مربع، تبرع المواطن هديب رمضان عبد ربه هديب، ضمن حوض الرزقة نمرة (1) زمام قرية منشأة هديب، ناحية قرية الحمام التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة ثانوى عام.
-وقـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1756 لسنـة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4463 متر مربع، بجوار محطة أتوبيسات شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لتوفيق أوضاع عدد أربع عمارات إسكان اجتماعى مقامة عليها.

تخصيص أراضي من أملاك الدولة الخاصة


-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 1757 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300 متر مربع، بمنطقة السنوسية زمام مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لتوفيق أوضاع مسجد أبوقديرة المقام عليها.
-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1758 لسنـة 0252، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6869٫79 متر مربعـ زمام قرية عدن،  التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوفيق أوضاع المدرسة المقامة عليها.
-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1759 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة بمس احة 324م2 زمام قرية عبد النبى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإقامة مسجد النور.
-وقرار رئيس الوزراء رقم 1760 لسنـة 0252، قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 643 متر مربع شرق مسجد إبراهيم شكرى بحى القلقان، زمام مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإلقامة دار مناسبات تابعة لمسجد إبراهيم شكرى.
-وقرار رئيس الوزراء رقم رقـم 1761 لسنـة 2025، بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5880 متر مربع، كائنة بمنطقة خلف الشاليهات بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لتوفيق أوضاع عدد أربع عمارات إسكان اجتماعي مقامة عليها.
-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 1762 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 600 متر مربع ضمن حوض أبو حمرة، زمام قرية أبو شربان ناحية قرية صفط راشين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلقامة محطة رفع صرف صحى.


 

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الجريدة الرسمية قرارات جديدة لرئيس الوزراء 10 قرارات جديدة لرئيس الوزراء أملاك الدولة الخاصة مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر محافظة بني سويف

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